Quantas medalhas o Brasil tem no futebol nos Jogos Olímpicos?

Neymar foi o protagonista do primeiro ouro do futebol brasileiro em Olimpíadas (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 06:50 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil é a maior seleção do mundo, quando se trata de futebol. Mas ao contrário do que pode parecer, a dominância não se restringe apenas à Copa do Mundo - a Seleção Brasileira é a maior vencedora com cinco títulos. Em Jogos Olímpicos, o "país do futebol" também é o maior medalhista, com nove medalhas.

A história do Brasil no futebol olímpico teve início nas Olimpíadas de 1984, em Los Angeles, com o masculino. Nesta edição, a equipe contava com nomes como Mauro Galvão e Gilmar Rinaldi e na decisão, perdeu para França. Quatro anos depois, a Seleção Brasileira chegou à decisão novamente, dessa vez com Romário, Bebeto e companhia. Mas ficou com a prata de novo, após perder para a União Soviética.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em 1992, o Brasil não esteve presente na competição. A edição de 1996 é histórica por ser a primeira com participação do futebol feminino - as brasileiras terminaram em 4º lugar. No masculino, a equipe ficou com a medalha de bronze. Nas duas seguintes, em 2000 e 2004, o masculino não conquistou medalhas, enquanto o time feminino conquistou sua primeira - a prata em Atenas.

O bom momento da Seleção Feminina se manteve e nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, conquistou novamente a prata. Já a masculina, levou a medalha de bronze. Nas edições seguintes, a equipe masculina entrou no seu melhor momento.

Em Londres 2012, ficou em segundo no pódio, depois de perder para o México na final. Nas Olimpíadas do Rio em 2016, o Brasil quebrou o tabu e conquistou o único título que faltava para a seleção masculina. Diante de um Maracanã lotado, Neymar converteu o pênalti decisivo e conquistou a medalha de ouro. Na última edição, em Tóquio, a equipe repetiu o feito e se tornou bicampeã olímpica.

➡️ Quantos atletas ficarão alojados na Vila Olímpica dos Jogos de Paris?

Por outro lado, desde 2012, o desempenho do Brasil no futebol feminino não é dos melhores. De lá para cá, as brasileiras sequer tiveram a chance de conquistar medalhas.

Se a modalidade vive momentos distintos no masculino e feminino, as Olimpíadas de Paris podem servir pra virar esse cenário. O futebol masculino não conseguiu se classificar para a competição, enquanto a feminina vai para a oitava participação seguida.