Uma das histórias diz que antigamente o bairro de La Boca, onde fica La Bombonera, abrigava uma fábrica de tijolos que usava com matéria-prima esterco de cavalos, e o cheiro acabava se espalhando pela vizinhaça. Outra hipótese, que inclusive é utilizada em músicas provacativas do River Plate, é que o sistema de esgoto do bairro onde se localiza a casa do clube não aguento diversas inundações e entrou em colapso.