O Grêmio divulgou os relacionados para o segundo Gre-Nal da final do Campeonato Gaúcho, neste sábado. Para a partida decisiva, Gustavo Quinteiros relacionou uma equipe com força máxima e sem ausências. O argentino poderá contar com Brainthwaite, que realizou exames médicos após precisar ser substituído contra o Athletic.

Além dele, Cuéllar se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda e voltou a ser relacionado. O último jogo do colombiano foi há duas semanas atrás, na vitória de virada por 3 a 2 sobre o Juventude, pela semifinal do estadual.

Gustavo Quinteros, técnico do Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Outro que volta a ser relacionado é o chileno Aravena, que foi liberado após ter tido uma lesão no bíceps femural da coxa direita. Sua última partida foi em fevereiro, na classificação sobre o São Raimundo-RR, na Copa do Brasil. O jogador também foi convocado para defender o Chile na próxima Data-Fifa.

Após perder o jogo de ida por 2 a 0, o Grêmio vai tentar reverter a desvantagem neste domingo, no Beira-Rio, às 16h (horário de Brásilia). A equipe de Gustavo Quinteiros precisa vencer por dois gols ou mais de diferença para levar a partida para a prorrogação.

O Imortal é o atual heptacampeão do Campeonato Gaúcho. Caso consiga reverter sua desvantagem, o Tricolor se tornaria a equipe que mais vezes venceu a competição de maneiras consecutivas. Superando o próprio recorde que começou com a conquista de 2018.

Relacionados do Grêmio para o Gre-Nal

Goleiros: Gabriel Grando e Tiago Volpi.

Zagueiros: Gustavo Martins, Jemerson, Viery e Wagner Leonardo.

Laterais: Igor Serrote, João Lucas, João Pedro, Luan Cândido e Lucas Esteves.

Meias: Camilo, Cristaldo, Cuéllar, Dodi, Monsalve e Villasanti.

Atacantes: Amuzu, André Almeida, Arezo, Braithwaite, Cristian Oliveira e Pavón.