Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 14:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Após o Flamengo eliminar o Corinthians dentro de casa, na Neo Química Arena, o lateral-direito Wesley respondeu à declaração do antigo companheiro de equipe, Matheuzinho. O Rubro-Negro empatou, neste domingo (20), com o Timão e, com isso, garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil.

O Flamengo divulgou nas redes sociais, após o fim da partida, um vídeo de Wesley rebatendo a provocação do lateral-direito do Corinthians, quem havia afirmado que a situação seria diferente para o jogo na Neo Química Arena.

- Esse clima hostil a gente gosta. Esse a gente gosta. Classificado. Vambora, porr@. Isso é Flamengo - brincou Wesley.

Na zona mista, no pós-jogo contra o Athletico-PR na última quinta-feira (17), Matheuzinho mandou recado para seu antigo clube, o Flamengo. Para o duelo decisivo, o Timão precisava vencer a vantagem de um gol do Rubro-Negro, mas as probabilidades estavam com o mandante, ainda mais pelo fator "jogar em casa".

- Posso dar um recado para eles. Vai ser um clima hostil. Conheço essa torcida, vão fazer de tudo, e nosso time também vai fazer de tudo pela classificação. É um time bom do outro lado, temos que respeitar, claro, mas vamos jogar de igual para igual e fazer um clima hostil aqui para reverter o resultado e sair com a classificação - afirmou o lateral-direito.

Apesar de ter a torcida ao lado, e um jogador a mais durante a maior parte do jogo - graças à expulsão de Bruno Henrique ainda no primeiro tempo -, o Corinthians não conseguiu marcar gol e o duelo terminou em 0 a 0. Com o resultado, o Flamengo garantiu a vaga e vai enfrentar o Atlético-MG na final da Copa do Brasil.