Técnico do Bahia, Rogério Ceni rebate Fair Play Financeiro e cutuca rivais

Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 14:17 • Salvador (BA)

Treinador do Bahia, Rogério Ceni rebateu os clubes que se dizem favoráveis ao Fair Play Financeiro e cutucou clubes rivais. Em coletiva, o comandante elogiou o bom trabalho que o Tricolor vem fazendo.

- Tem time aí falando de fair play financeiro e enfia R$ 300 milhões... e cacete no fair play financeiro. Logicamente, não é tudo flores, não dá pra sorrir sempre. Como é que você faz para o time não fazer gol e faz três gols? Isso é um trabalho. O jeito que esse time joga, você pode gostar ou não gostar. Tem dias que dá muito certo, tem dias que não dá tão certo. Mas uma coisa você não pode negar: que quando você vê o Bahia jogando, você sabe que é o Bahia.

Nas últimas semanas, a discussão em relação ao Fair Play Financeiro ganhou força entre diversas equipes brasileiras. Recentemente, houve uma reunião entre membros Comissão Nacional de Clubes para debater o tema.

Dono da SAF do Botafogo, John Textor já ironizou o Flamengo, que é um dos clubes que tenta implementar o Fair Play Financeiro no Brasil. Além disso, o empresário já trocou farpas com Pedrinho, presidente do Vasco, por conta do assunto.