Antes mesmo dos jogos, já teve polêmica. O duelo de volta entre Portuguesa-RJ e Caxias-RS iria acontecer inicialmente em Volta Redonda, por decisão da CBF. Mas o time carioca conseguiu reverter decisão da entidade e a partida será disputada no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. A ida acontece neste domingo (27), em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, às 17h30.