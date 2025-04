Cinco partidas deram sequência na segunda rodada da Série B neste sábado (12), em uma rodada marcada por empates e vitórias magras. O que se sabe é que os três primeiros colocados: Athletico Paranaense, Coritiba e Goiás são as últimas equipes invictas na competição.

O Coxa venceu a Chapecoense, fora de casa, com um a menos em campo. Nicolas Careca e Alex Silva abriram a vantagem da equipe de Mozart, mas Paulo Sérgio diminuiu para a equipe paranaense que pressionou nos acréscimos, mas não conseguiu chegar ao empate.

Ainda no sul do Brasil, o Goiás vence o Operário de virada por 1 a 0, se mantendo entre os invictos da competição e tirando a invencibilidade da equipe paranaensa. Rodrigo Rodrigues abriu o placar, mas Arthur Caíke e Diego Caito viraram para o esmeraldino nos minutos finais.

Vitórias apertadas e empate sem gols

Após demitir o técnico Eduardo Batispta, o Novorizontino bateu o Volta Redonda por 1 a 0, no Vale do Paraíba. A equipe paulista dominou o duelo por inteiro e viu sua pressão ser recompensada com Robson anotando o único gol do embate entre as equipes do sudeste.

Em Goiânia, o Vila Nova venceu o Paysandu por 1 a 0, em casa. O campeão goiano levou a melhor após uma partida equilibrada, a diferença foi anotada pelo atacante Gabriel Poveda logo no começo da etapa inicial.

Gabriel Poveda marcou o único gol da partida. (Foto: Heber Gomes/AGIF)

Ainda no Centro-Oeste, Amazonas e Ferroviária em 0 a 0, em Manaus. O jogo foi aberto, equipe paulista acabou com um a menos após o zagueiro Ronaldo Alves ser expulso no final da etapa incial e o time amazonense ainda teve um gol anulado na etapa final após intervença do VAR.

Três partidas para completar a rodada

Três partidas ainda vão completar a rodada da Série B na tarde deste domingo (12). O Athletic vai receber o CRB, em São João Del Rei e o América-MG vai visitar o Remo, no Pará. No interior paulista, o Botafogo-SP vai receber o Atlético-GO.