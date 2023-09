Em 1922, com recursos próprios e novamente por iniciativa do presidente Arnaldo Guinle, o Tricolor ampliou seu estádio, com capacidade de 18 mil torcedores para 25 mil, para sediar os jogos Latino-Americanos, evento que celebrava o centenário da independência do Brasil. A sede das Laranjeiras foi o palco da competição, que foi realizada com pouco auxílio do poder público. Ainda naquele ano, o Brasil seria novamente o anfitrião do Sul-Americano de Seleções com as Laranjeiras como cenário. O bicampeonato veio com uma vitória por 3 a 0 sobre o Paraguai.