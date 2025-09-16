O Bahia perdeu de virada para o Cruzeiro por 2 a 1 na noite da última segunda-feira, na Arena Fonte Nova, e deixou o G-4 do Brasileirão. Mas não foi uma derrota qualquer. Além de ser um confronto direto, o resultado representou a queda da soberania tricolor em Salvador. Agora, só Mirassol e Flamengo ostentam o título de "insuperáveis" em jogos como mandante na competição.

Contra o Cruzeiro, o Bahia completou 11 jogos na Arena Fonte Nova e conheceu sua primeira derrota. Até então, eram sete vitórias e três empates. Indo além, o time treinador por Rogério Ceni não perdia em casa desde o dia 7 de maio, quando foi superado pelo Nacional (URU), na fase de grupos da Libertadores.

Mesmo com o resultado negativo diante da Raposa, o Bahia é o quarto melhor mandante do Brasileirão, de acordo com dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com 72,7% de aproveitamento. Mas a marca simbólica de não ter perdido em casa foi por água abaixo.

— Vamos fazer uma análise da derrota, mas sempre triste perder em casa. Agora são dois jogos fora, temos mais problema fora dos nossos domínios — disse Rogério Ceni após derrota para o Cruzeiro.

Vale destacar que o Bahia ainda tem um jogo em casa que está atrasado, contra o Internacional, válido pela 14ª rodada. A partida está marcada para às 19h do dia 22 de outubro (horário de Brasília), uma quarta-feira.

Melhores mandantes da Série A (por aproveitamento):

Flamengo - 30 pontos em 12 jogos (83% de aproveitamento); Cruzeiro - 28 pontos em 12 jogos (77%); Mirassol - 22 pontos em 10 jogos (73%). Bahia - 24 pontos em 11 jogos (72%); Palmeiras - 23 pontos em 11 jogos (69%).

Flamengo e Mirassol seguem com campanhas impecáveis

Os únicos times que restaram na lista de invictos dentro de casa foram Flamengo e Mirassol, que fazem ótimas campanhas no Brasileirão.

Líder do torneio, com 50 pontos, o Rubro-Negro tem nove vitórias e três empates como mandante e não perde nesta condição na temporada desde o jogo contra o Atlético-MG, no dia 31 de julho, pelas oitavas da Copa do Brasil.

Já o Mirassol é a grande surpresa do Campeonato Brasileiro e fez do Maião uma verdadeira fortaleza. São quatro empates e seis vitória no seu estádio, a última delas uma goleada por 5 a 1 diante do Bahia, que provou do seu próprio veneno em um confronto direto.

Agora o Tricolor baiano vai ter a missão de voltar a vencer longe de Salvador para se manter vivo na briga por vaga direta na Libertadores. A equipe entra em campo a partir das 18h30 deste sábado (horário de Brasília), contra o Ceará, no Castelão, pela 24ª rodada. Enquanto o Vozão é o 11º melhor mandante (ou nono pior), o time treinado por Rogério Ceni é o oitavo melhor visitante.