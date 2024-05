(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 06:00 • Belém (PA)

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Águia de Marabá e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 19h30, no Estádio Mangueirão, pelo jogo de ida da terceira rodada da Copa do Brasil. O Sampaio Corrêa perdeu para o River na última rodada do Brasileirão Série C, e o time visitante empatou com o Palmeiras, no Morumbis.

*As odds podem mudar

Dica de aposta recomendada

São várias as possiblidades de apostar nesta partida do Brasileirão no Lance! Betting. Nossa sugestão aqui é na vitória do São Paulo por um gol de diferença.

(Foto: Fernando Torres/AGIF)

Estatísticas de Águia de Marabá e São Paulo

As duas equipes nunca se enfrentaram na história.

Águia de Marabá eliminou o Capital na segunda rodada da competição, enquanto o São Paulo disputa a sua primeira partida pela Copa do Brasil 2024.

Os números do São Paulo no Brasileirão até agora foram: 86% de passes certos, 30.1% de cruzamentos corretos, 4 chutes no gol, 15 desarmes, 14.5 cortes, 10.3 interceptações, 5.3 escanteios a seu favor, além de 61.8% de posse de bola.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão, Diego Augusto; Wender, Junior Dindê; Mariano, Hitalo, Braga e Vitão.

São Paulo: Rafael (Jandrei); Moreira, Alan Franco, Diego Costa (Ferraresi), Michel Araújo, Bobadilla, Nestor, Erick, Ferreira, André Silva.

Informações gerais da partida

Águi de Marabá e São Paulo

Data e horário: 2/5/2024, às 19h30

Local: Estádio Estádio Mangueirão

Onde assistir: Amazon Prime