O PSG finalmente conseguiu vencer um jogo na Ligue 1. Sem Neymar desde o primeiro jogo e com Mbappé a partir da última rodada, o Paris saiu com 3 pontos no final da rodada somente agora. Com o resultado o time vai a 5 pontos no campeonato e fica provisóriamente na quarta posição. O Lens segue com um ponto e pode finalizar a rodada na lanter do Francês.