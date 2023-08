O Inter Miami de Lionel Messi entra em campo neste sábado (19), às 19h (de Brasília), para encarar o Nashville no Geodis Park, em Nashville, pela grande final da Leagues Cup. Este pode ser o primeiro título do astro argentino em sua trajetória no futebol da América do Norte. Mas em caso de conquista da competição, o Inter Miami garante vaga no Mundial de Clubes da Fifa?