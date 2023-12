A 14ª rodada do Campeonato Italiano, que teve início na sexta-feira (1) com a vitória da Juventus sobre o Monza, tem sua sequência neste sábado. No primeiro horário, Genoa e Empoli ficaram no empate, em resultado que não ajuda nenhum dos dois na briga contra o rebaixamento. A Lazio cumpriu seu papel em casa ao bater o Cagliari, e o Milan fechará a jornada recebendo o Frosinone no San Siro. Confira com o Lance! o resumo do fim de semana da Serie A.