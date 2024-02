Nesta quarta-feira (7), às 17h (horário de Brasília), a Costa do Marfim enfrenta o Congo no Estádio Olímpico de Ebimpé, em Abidjã (CMA), em jogo válido pela semifinal da Copa da Ásia. Os donos da casa vivem uma competição louca, com direito a demissão de técnico e apenas uma vitória no tempo normal em cinco jogos; da mesma forma, o Congo se classificou com três empates na fase de grupos, mas surpreendeu Egito e Guiné no mata-mata. O jogo terá transmissão da Bandsports e do YouTube (Esporte na Band).