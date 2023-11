VAREIO DE BOLA

Jogando diante de seu torcedor, o Manchester City não tomou conhecimento do Bournemouth e atropelou a equipe de Andoni Iraola no Etihad Stadium. O nome do jogo foi Jeremy Doku, que abriu os caminhos para a vitória e distribuiu assistências, do segundo até o quinto gol. O colombiano Luis Sinisterra ainda chegou a descontar, mas nos minutos finais, o zagueiro Nathan Aké deixou o seu e fechou a conta em 6 a 1. O show dos comandados de Guardiola, porém, teve uma pequena mancha: Haaland sentiu um desconforto durante a primeira etapa e foi substituído no intervalo. Ainda não há notícias de sua recuperação, mas é provável que o norueguês não preocupe para a rodada de meio de semana da Champions League.