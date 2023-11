O resultado leva o Dortmund à liderança do grupo, enquanto o Newcastle é o terceiro colocado. As posições ainda podem ser alteradas com o placar da partida entre Milan x PSG. Em caso de vitória do time francês, os alemães voltam para a vice-liderança. Já se o Milan ganhar, a equipe inglesa vai para a lanterna. O empate deixa o Newcastle na mesma posição, enquanto o Borussia vai para a segunda posição.