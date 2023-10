SORTE E AZAR

O Atlético de Madrid vive um excelente 2023 sob a batuta do agitado comandante argentino. Um dos times que mais pontuou entre as cinco grandes ligas europeias, os colchoneros estão mirando a liderança do Campeonato Espanhol, com cinco pontos a menos do que o Real Madrid (líder), mas um jogo a menos. Na Champions, a sorte não sorriu para a equipe: os rojiblancos venciam a Lazio no Olímpico de Roma até os 50 minutos da segunda etapa, quando o goleiro Provedel marcou o gol de empate para a equipe da Itália.