Os aportes financeiros do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita nos clubes locais levaram diversos craques do futebol europeu para o Oriente Médio nos últimos meses. Alguns, porém, resistiram à onda, como o egípcio Mohamed Salah. Tendo negado propostas para vestir a camisa do Al-Ittihad, o atacante do Liverpool pode estar entrando para a "lista negra" do campeonato.