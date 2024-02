O Al-Nassr encara o Al-Hazem, nesta sexta-feira (29), pela 22ª rodada do Campeonato Saudita. A bola vai rolar a partir das 14h (de Brasília), no Estádio Al-Awwal, em Riad, na Arábia Saudita, com transmissão do Canal GOAT e também do BandSports.