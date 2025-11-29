menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Exclusivo: Jhonson renova com o Corinthians até o fim de 2028

Jovem atacante renovou vínculo e permanece no Timão

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 29/11/2025
00:41
Jhonson, do Corinthians, comemora título do Brasileirão Feminino. (Foto: Léo Sguaçabia/Ag. Paulistão)
imagem cameraJhonson, do Corinthians, comemora título do Brasileirão Feminino. (Foto: Léo Sguaçabia/Ag. Paulistão)
A centroavante Jhonson, destaque do Corinthians na temporada, renovou com o clube até 31 de dezembro de 2028, segundo apurou o Lance!, de forma exclusiva. O anúncio será feito nos próximos dias.

A jovem de 20 anos também ganhou valorização no novo contrato e entra na lista de renovações do Corinthians, que já conta com a lateral Gi Fernandes e goleira Nicole. Nos bastidores, a diretoria continua acertando renovações e age no mercado.

As Brabas voltam a campo contra o São Paulo, pelo jogo de volta da semifinal do Paulistão Feminino, na Neo Química Arena na quinta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília). No primeiro confronto, o Corinthians venceu por 2 a 1 e tem a vantagem do empate.

A temporada de Jhonson no Corinthians

Jhonson encerrou a temporada de 2025 no Corinthians com números que mostram plena evolução da camisa 40. Foram 42 jogos e 15 gols somando todas as competições, com participação constante no Brasileirão, no Paulista e na Libertadores. A jovem jogadora ganhou espaço em um elenco competitivo e manteve bons índices de minutagem.

No Brasileirão Feminino, onde atuou em 20 partidas, Jhonson marcou oito gols e deu uma assistência, confirmando-se como opção frequente no setor ofensivo. No Paulista, balançou a rede quatro vezes em oito jogos e mostrou capacidade de adaptação a diferentes contextos. A Libertadores rendeu dois gols em seis aparições.

Além do desempenho no clube, Jhonson também teve presença na seleção brasileira em amistosos e na Copa América Feminina, somando um gol em cinco partidas pelo país.

Jhonson cobra pênalti decisivo contra o Deportivo Cali, na final da Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)
Jhonson cobra pênalti decisivo contra o Deportivo Cali, na final da Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)

