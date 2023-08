No passado tivemos mulheres que haviam competido na Fórmula 1, como Maria Teresa de Filippis e Lella Lombardi, no entanto nos últimos anos, as mulheres não tem oportunidades de uma vaga na elite do automobilismo. A última a pilotar um carro da categoria foi Tatiana Calderon, quando fez um teste pela Alfa Romeu em 2018.