Tiago Leifert reprova convocação de capitão de gigante brasileiro: ‘Não pode’

27/09/2024

A convocação da Seleção Brasileira foi anunciada nesta sexta-feira (27). O técnico Dorival Júnior divulgou os nomes, que pouco surpreenderam. O jornalista Tiago Leifert, em live no seu canal do Youtube, não poupou críticas às escolhas do treinador. O comentarista não concordou também com a escolha de Gerson, do Flamengo.

- O Danilo do Nottingham Forest tá machucado também, que é um bom volante, passa a bola pra frente sempre e tal. Eu falei do Andrey outro dia, tá no Strasbourgh, tá em time pequeno? Cara, dane-se. O Andrei tá jogando bem. Pelo menos chama pra olhar. E se você tá afim de chamar tanto assim, se você tá afim de trocar tanto assim, o meio campo é o lugar mais importante da gente mexer. Mas o meio de campo é o lugar onde ele menos mexe. Ele convoca sempre os mesmos caras, e assim, não pode convocar o Gerson dessa vez, não pode.

A quantidade de jogadores chamados em cada posição também irritou Leifert. Para o jornalista, poucos meio-campistas foram chamados.

- Vocês conseguem conceber que a Seleção Brasileira de futebol, penta campeão mundial, já teve Zico, Pelé, vai ter quatro meio-campistas? A mesma quantidade de meio-campistas que a gente tem de lateral. Chamar as mesmas pessoas que já não deram certo no meio campo, como Gerson, Bruno, Paquetá, não funcionou, não deu certo. Ah, não tem outro nome. Cara, tem que ter. Tem que dar um jeito. Não é possível que a gente não consiga olhar para o mundo inteiro e não achar uma solução. Ou então mudar a posição desses caras.