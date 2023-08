No último domingo (20), o jornal espanhol 'Marca' deu destaque ao ''desaparecimento'' de Endrick como um período ''cercado de decepção e frustração''. Reforçou, no entanto, que a ausência do jovem no cenário nacional é consequência exclusivamente de decisões técnicas. O atacante do Palmeiras será integrado ao Real Madrid no meio do ano que vem, quando completar maioridade.