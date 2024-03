Márcia Fu fecha com nova emissora três semanas após assinar com o SBT; entenda

Márcia Fu defendeu a Seleção Brasileira de vôlei durante a carreira (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 16:58 • São Paulo (SP)

Três semanas após fechar com o SBT, a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu teria acertado com outra emissora. De acordo o portal "IG", na última segunda (12), a ex-atleta também assinou com a Record, onde participou do reality show "A Fazenda", no ano passado.

Márcia Fu foi contratada para atuar como uma das apresentadoras do reality show "A Grande Conquista". A ex-jogadora de vôlei deve atuar ao lado de Lucas Selfie na apresentação da atração. No SBT, a ex-atleta participa do programa "Tá Na Hora".

O contrato de Márcia Fu no SBT prevê exclusividade para a TV aberta. Contudo, a ex-jogadora de vôlei atuará no streaming da Record. No canal aberto da emissora, o comando do programa será de Rachel Sherazade, com quem a ex-atleta rivalizou em "A Fazenda".