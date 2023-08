A ausência de Bruno Henrique foi questionada após a atuação de destaque do atacante durante o primeiro tempo da vitória do Flamengo sobre o Coritiba, por 3 a 2, no Couto Pereira, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 27 foi responsável pela jogadaça do gol de Giorgian De Arrascaeta, o de virada da equipe rubro-negra, aos 31 minutos.