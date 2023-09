Este duelo vinha sendo alvo de discussões e provocações há meses. Kleber Bambam, vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil e apaixonado por MMA, frequentemente desafiava Popó e o provocava publicamente. Por outro lado, o ex-campeão mundial de boxe respondia ao influenciador questionando sua coragem para enfrentá-lo e prometendo mostrar suas habilidades no ringue. Agora, os fãs aguardam ansiosamente para ver esses dois competidores frente a frente no octógono do "Fight Music Show".