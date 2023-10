A designer de moda Jhulli retornou às redes sociais na tarde desta terça-feira (3) para expor novos detalhes de seu namoro com o atacante Victor Sá, do Botafogo. Em uma nota pública divulgada via stories em seu Instagram, a influencer acusou o ex de infidelidade e chegou a revelar que o atleta teria contraído doenças sexualmente transmissíveis das mulheres com quem ficou durante seu relacionamento.