Europeus se chocam com atitude de jogadores da Seleção Brasileira: 'Não se suportam'
Vídeo flagra cumprimento frio entre Rodrygo e Militão
Rodrygo e Éder Militão, atletas do Real Madrid, protagonizaram um cumprimento aparentemente frio durante o início da concentração da Seleção Brasileira. O registro capturou o momento em que Rodrygo cumprimenta Militão sem estabelecer contato visual, diferentemente da interação animada observada entre os demais jogadores presentes.
A situação chamou atenção porque os dois atletas compartilham o vestiário no Real Madrid há anos e conquistaram vários títulos juntos.
Europeus reagem a momento "estranho" entre jogadores do Brasil
Tradução: Rodrygo e Militão se cumprimentam com relutância; Militão é o soldado leal de Xabi, e o outro quer sabotar o técnico. Que situação maluca.
Tradução: Observe a saudação fria entre Rodrygo e Militão. Esses dois não se suportam.
Tradução: Rodrygo e Militão foram vistos se cumprimentando em um centro de treinamento da Seleção Brasileira, e enquanto todos os outros jogadores se cumprimentavam cordialmente, eles mal se olharam.
Tradução: Rodrygo e Militão foram vistos se cumprimentando em uma reunião da Seleção Brasileira, e enquanto todos os jogadores se cumprimentavam alegremente, eles se cumprimentaram de forma um tanto desajeitada.
Rodrygo vive crise no Real Madrid
O atacante Rodrygo, de 24 anos, segundo informações divulgadas, não estaria satisfeito com seu papel atual no clube espanhol. Já o zagueiro Militão, de 27 anos, ocupa posição de destaque nos planos táticos do técnico Xabi Alonso no Real Madrid.
Apesar do cumprimento distante registrado inicialmente, outras imagens posteriormente divulgadas pela CBF mostraram os dois atletas sentados lado a lado durante uma refeição da delegação brasileira, sem demonstrar sinais de desconforto.
Seleção Brasileira tem últimos compromissos de 2025
No próximo sábado (15), Brasil e Senegal se enfrentam no Emirates Stadium, às 13h (de Brasília), e no dia 18, o confronto será com a Tunísia, às 16h30 (de Brasília), em Lille, na França. Os amistosos encerram a temporada 2025 da Seleção, que se prepara para a Copa do Mundo de 2026.
