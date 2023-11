Pela primeira vez, Gui e Neymar se encontraram. O jogador estava de muletas, já que se recupera de uma cirurgia no joelho. No colo do camisa dez da Seleção e ao lado de Nenê, o vascaíno puxou a “Casaca” do Vasco e a pedido do atleta do Al Hilal, cantou o hino do Santos.