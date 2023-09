Com a lesão, Allan é desfalque confirmado para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o São Paulo. A situação, inclusive, também deve deixar o volante fora do segundo e decisivo duelo, que será disputado no Morumbi, visto que as chances de recuperação até o dia 24 de setembro são remotas. O tratamento escolhido pelo departamento médico do clube foi o conservador.