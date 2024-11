Árbitro Raphael Claus (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O duelo entre Atlético-MG e Flamengo, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil, Raphael Claus (Fifa-SP) no comando da arbitragem. Os números do árbitro na temporada até aqui são positivos para o Galo, mas não são de agradar o torcedor rubro-negro.

Claus arbitrou cinco partidas de cada um dos finalistas da Copa do Brasil em 2024. Do lado do Fla, o retrospecto com o árbitro tem vitórias contra Bahia e Vitória, empate com o Vasco e derrotas para Botafogo e Fluminense. Assim, o aproveitamento dos visitantes desta tarde de domingo (10) na Arena MRV é de 46,7% no recorte.

Por sua vez, o Atlético-MG está invicto com a arbitragem de Raphael Claus neste ano. Foram duas vitórias, contra Grêmio e Vasco, e três empates, com Cruzeiro, CRB e Fluminense. Desta forma, o aproveitamento do Galo com o árbitro paulista em 2024 é de 53,3%.

Arbitragem no jogo de ida

Logo após o primeiro duelo entre Atlético-MG e Flamengo, no Maracanã, há uma semana, os dirigentes dos clubes foram questionados sobre o desempenho da arbitragem. Tanto o dono da SAF do Atlético-MG, Pedro Lourenço, quanto o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, elogiaram a equipe comandada por Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS).

- Eu acho que a arbitragem foi boa, não vi nenhum lance que pudesse me chamar atenção. Não vi nenhum replay, mas pelo que vi, foi uma arbitragem que não houve parcialidade - afirmou o mandatário do Galo.

- Não teve tantos lances para se analisar em relação à arbitragem. Os lances foram claros, limpos, independentemente de para que lado foi. Não sei se fica alguma sugestão para o jogo final, mas neste jogo não teve comprometimento nenhum - disse o VP do Flamengo.

