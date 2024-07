Moscardo é revelado pelo Corinthians (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 21:16 • Rio de Janeiro (RJ)

O volante Gabriel Moscardo, do PSG, passou por exames médicos em um hospital de Paris nesta segunda-feira (15). Aprovado na bateria de testes, o jogador inicia as atividades no CT do clube na terça (16). Com contrato até 2028 no time francês, ele esteve emprestado ao Corinthians no primeiro semestre.

- Estou muito feliz por ingressar no Paris Saint-Germain. Este é um dos melhores dias da minha vida! É um projeto com alguns jovens jogadores talentosos. Estou ansioso para me juntar ao elenco e conhecer a equipe e a comissão técnica, e espero ganhar muitos troféus com os Rouge et Bleu e deixar a torcida feliz - disse Moscardo, quando foi contratado pelo PSG em janeiro deste ano.

Em agosto, o PSG vai fazer dois amistosos de preparação. O primeiro será no dia 7 na Áustria contra o Sturm Graz no Wörthersee Stadion, enquanto o segundo está marcado para a Alemanha diante do RB Leipzig no dia 10 na casa do adversário.

No fim do ano passado, Moscardo foi vendido pelo Corinthians para o PSG por 20 milhões de euros (R$ 107 milhões) e mais dois milhões de euros (R$ 10,7 milhões) de bônus por metas. Após exames médicos, o volante precisou passar por uma cirurgia no pé esquerdo e foi emprestado para o Timão por um semestre para se recuperar e ganhar ritmo de jogo novamente.

Após o procedimento médico, o camisa 44 voltou a ser relacionado para cinco jogos no Brasileirão deste ano, atuando em dois contra Atlético-GO e São Paulo.

Moscardo chegou ao Corinthians na categoria sub-12 e conquistou a Paulista Cup Sub-14 e Sub-16, além do Paulistão Sub-17. Em 2021, o volante assinou o primeiro contrato profissional com o Timão.

Já a estreia no time principal aconteceu no dia 28 de junho de 2023. O Corinthians venceu o Liverpool por 3 a 0, em partida válida pela Libertadores. Com 17 anos na época, o jogador começou no banco de reservas na Neo Química Arena. Depois desse jogo, Moscardo recebeu novas chances, se firmou e passou a ser titular da equipe. Ao todo, foram 27 jogos pelo clube, sendo 22 deles como titular, e um gol marcado.