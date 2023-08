A tendência é que cada vez mais jogadores que atuem na Ásia sejam convocados pelo Brasil, principalmente por conta do alto investimento dos clubes da Arábia Saudita para potencializar a Saudi Pro League. Na última janela de transferências, nomes como Kanté, Fabinho, Benzema, Roberto Firmino etc. foram contratados por clubes sauditas. Cristiano Ronaldo está no país desde o início do ano.