Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo (17), às 16h, pela partida de ida da decisão da Copa do Brasil e você acompanha AO VIVO, já que a Lance Betting traz uma transmissão totalmente inovadora para os amantes de apostas esportivas no Brasil. Marcelo Barros comanda a narração com Felipe Rolim nos comentários. Quem estará de olho nas odds da partida é Lukita da Galera, que vai passar as melhores dicas e caminhos para você fazer aquele GREEN. No pré-jogo, Vini Bernardo e Paula Mattos trazem o esquenta diretamente do Maracanã.