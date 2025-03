Duas novas contratações do Vitória, os atacantes Erick e Léo Pereira já estão na Toca do Leão, e o clube segue as tratativas para trazer Marinho de volta. O Lance! detalha a movimentação do Rubro-Negro no mercado de transferências para melhorar a equipe de olho nos primeiros passos do Campeonato Brasileiro

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

Como já foi noticiado pelo Lance! anteriormente, o São Paulo acertou o empréstimo de Erick ao Rubro-Negro baiano. O jogador de 27 anos tem contrato com o clube paulista até 2026, mas perdeu espaço sob o comando de Zubeldía.

Conheça as contratações do Vitória

O Tricolor também tinha interesse em negociar o atacante para tentar diminuir a folha salarial. Agora, Erick volta ao clube que defendeu em 2018 e 2019.

Quem também já está no Barradão é o atacante Léo Pereira, que se destacou pelo CRB nas últimas temporadas e chega por empréstimo como uma das contratações do Vitória, que ainda busca Marinho para o setor.

O jogador foi uma peça importante para o time alagoano, com 92 jogos disputados com a camisa alvirrubra antes de se tornar uma contratação do Vitória.

Desejo por Marinho

CE - FORTALEZA - 16/10/2024 - BRASILEIRO A 2024, FORTALEZA X ATLETICO-MG - Marinho jogador do Fortaleza comemora seu gol durante partida contra o Atletico-MG no estadio Arena Castelao pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Lucas Emanuel/AGIF

Além dessas duas novidades, o Vitória tenta a contratação Marinho, ex-Flamengo e atualmente no Fortaleza. Vale destacar que o atacante tem multa rescisória de cerca de R$ 6,1 milhões, mas há também a possibilidade de um acordo por pré-contrato.

Marinho tem contrato com o Fortaleza até o final deste ano e poderá assinar acordo com outro clube a partir de junho.

Marinho e Vitória carregam uma relação antiga. Desde 2016, quando o atacante foi fundamental para livrar a equipe do rebaixamento para a Série B. Ele mesmo já demonstrou interesse em voltar para casa e terminar carreira no Leão, o que despertou o interesse da diretoria, que também quer contar com o atleta.

Com dois reforços certos, o Vitória inicia a longa trajetória no Brasileirão neste sábado, contra o Juventude, em partida marcada para as 18h30 (de Brasília).